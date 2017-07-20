К 2018 году Крым обещают очистить от нечистот

Симферополь, , 12:25 — REGNUM В следующем году в Крыму приведут в порядок 26 канализационно-очистных сооружений, большая часть которых находится в прибрежных посёлках и городах полуострова. Об этом 20 июля рассказал глава Республики Сергей Аксёнов на открытии одного из таких сооружений в пгт Гвардейское, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Работы по реконструкции выполнены на отлично, всё оборудование отечественного производства, и, что немаловажно, данную технологию уже испытали в Тольятти. Помимо своей основной функции, сооружения очищают воду до того состояния, при котором её можно использовать при поливе полей», — пояснил Сергей Аксёнов, отметив, что подрядная организация, которая устанавливала модуль, планирует организовать в Крыму своё производство, чтобы отдельные элементы конструкций не требовалось транспортировать с материковой части страны.

«Сегодня ведутся проектно-изыскательские работы и закладываются средства под реконструкцию большей части КОСов по всему Крыму. Думаю, что до конца 2018 года 26 канализационных очистных сооружений будут приведены в порядок. Помимо этого идёт подготовка пакета документов и разработка проектной документации по реконструкции КОСа в селе Укромном, стоимость которой, по предварительным подсчётам, составит от 17 до 22 млрд рублей», — подчеркнул глава Крыма.

Отметим, по мнению ряда крымских специалистов, канализационные очистные сооружения Крыма давно исчерпали свой ресурс, морально и физически устарев. Из-за этого ежедневно сотни кубометров неочищенных сточных вод попадают в водоёмы и водотоки полуострова.

Также напомним, что по данным пресс-службы министерства транспорта РК, вдоль трассы «Таврида», согласно проекту, должны построить около 100 очистных сооружений.