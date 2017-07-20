Нам важно слышать мнения: проект СГК в Рубцовске контролируют общественники

Рубцовск, Алтайский край, , 12:28 — REGNUM Уникальный проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска, реализуемый специалистами «Сибирской генирирующей компании» (СГК) по концессии, проконтролирует общественность. О создании общественного совета по контролю за реализацией Рубцовского проекта сообщили сегодня, 20 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

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Известно, что инициаторами создания наблюдательного органа стали общественники и активисты из числа рубцовчан, а также Общероссийский народный фронт.

«В состав совета были приглашены представители всех заинтересованных групп», — подчеркнули в СГК.

Первое заседание совета, состоявшееся накануне, открыл мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман. В своем выступлении он отметил, что предпосылками для создания совета стал появившийся у рубцовчан интерес к состоянию системы теплоснабжения города и мерам, принимаемым для его нормализации.

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«Сегодня есть проект модернизации сферы, который находится в стадии реализации. Работы ведутся масштабные и их ход, качество выполнения волнуют всех жителей Рубцовска. Поэтому появилось предложение создать общественный совет по контролю за реализацией проекта и пригласить в его состав неравнодушных граждан, представителей разных слоев, возрастов, социальных групп. Необходимо максимально деполитизировать работу самого Совета, отдав предпочтение работе по существу, на благо жителей города. В ходе обсуждения было принято коллегиальное решение передать организационную часть работы ОНФ», — подчеркнул Дмитрий Фельдман.

Эксперт регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, член Общественной палаты Алтайского края 6 созыва Василий Курганский полагает, что общественности необходимо проследить, чтобы все запланированные работы СГК выполнила качественно и в срок, чтобы были восстановлены инфраструктура, зеленые насаждения, проведено благоустройство на месте выполненных работ.

Представители СГК уже известили, что готовы принимать участие в каждом заседании общественного совета с отчетом о ходе реализации проекта и необходимыми разъяснениями.

«Наша компания проводит политику информационной открытости во всех городах присутствия. Нам важно слышать мнения людей о нашей работе и в Рубцовске мы чувствуем особенно острую необходимость общаться с горожанами и рассказывать о том, что именно мы делаем», — отметила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Она тоже считает, что любая общественная деятельность приносит только пользу.

«Для нас это подспорье в работе. Ведь когда ты постоянно чувствуешь пристальный надзор, то это стимулирует к улучшению качества работ. И те вопросы которые прозвучали сегодня, на наш взгляд, очень серьезны и говорят о большой заинтересованности горожан в решении проблем, связанных с системой теплоснабжения, и они достаточно прикладные, то есть их можно быстро решить. Мы понимаем обеспокоенность рубцовчан, связанную с короткими сроками, отведенными на реализацию проекта, готовы и дальше давать ответы и пояснения», — подчеркнула Екатерина Косогова.

О ходе реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения руководитель рубцовского подразделения СГК Максим Новов доложил на первом же заседании совета. После этого энергетики ответили на вопросы собравшихся.

Как отметили в СГК, следующее заседание общественного совета назначено на 26 июля.

«К этому сроку все его члены должны определить участок, работы на котором возьмут под свой контроль, а СГК создаст координационный центр и горячую линию, куда рубцовчане смогут обращаться с вопросами по теплоснабжению и ходу реализации проекта модернизации системы теплоснабжения», — пояснили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, считается уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км.

Ранее для контроля за осуществлением проекта был создан оперативный штаб.

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