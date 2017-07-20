В Прикамье технополис «Новый Звёздный» получит господдержку в 8 млрд рублей

Пермь, , 12:16 — REGNUM Развитие производства в области ракетного двигателестроения в Новых Лядах Пермского края обеспечено федеральным финансированием. По словам врио губернатора, федеральный бюджет вложит в проект 8 млрд рублей до 2021 года. Руководство «Роскосмоса» подтвердило, что эти средства защищены и подтверждены в федеральной целевой программе. Краевые и городские власти, со своей стороны, решают вопросы развития социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в посёлке Новые Ляды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Проект предполагает комплексное развитие территории. Производственная площадка формируется за счет средств федерального бюджета, создается новое производство, рассчитанное на 20−30 лет вперёд. Мы реконструируем дорогу Пермь — Новые Ляды, решаем вопрос по строительству жилья и социальной инфраструктуры. Сейчас эти вопросы обсуждаются с руководством ПАО «Протон-ПМ», — сказал врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

Стоит отметить, что тема развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» обсуждалась на авиасалоне МАКС-2017. Речь о технополисе шла во время встреч Решетникова с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Игорем Комаровым и генеральным директором АО «НПО Энергомаш» Игорем Арбузовым. Они выразили заинтересованность в успешной реализации проекта.

«Максим Решетников ведет активную политику по лоббированию интересов предприятий региона. Его интересуют перспективы развития ПАО «Протон-ПМ», загрузка предприятия и он готов обсуждать синхронизацию действий руководства края и ПАО «Протон-ПМ» по развитию инфраструктуры вокруг нашего предприятия, в поселке Новые Ляды, поддерживать развитие технополиса «Новый Звездный», — сказал по итогам встречи Игорь Арбузов.

Добавим, что инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» базируется на трёх приоритетных промышленных комплексах — ракетное и авиационное двигателестроение, а также энергетическое машиностроение. Кластер объединяет научно-образовательный и производственный потенциал Пермского края. В апреле 2015 года на базе кластера был открыт Центр инжиниринга, который способствует внедрению новых технологий в промышленности, занимается вопросами эффективности производства и повышения производительности труда.

На базе современных инновационных разработок и производств сформировался кластер фотоники и оптоэлектроники в приборостроении — под названием «Фотоника». В конце 2014 года заработал важнейший элемент кластера «Фотоника» — завод оптоволоконного кабеля «Инкаб».

О предприятиях региона и сформированных на их основе кластерах говорят на федеральном уровне. Для обмена опытом в Прикамье приезжали представители предприятий, входящих в структуры Объединенной ракетно-космической корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации.

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