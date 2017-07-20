Калужские таможенники обнаружили 20 тонн санкционных польских яблок

Калуга, , 12:08 — REGNUM 20 тонн польских яблок было обнаружено калужскими таможенниками в рамках работы межведомственной мобильной группы в грузовом отсеке автомобиля индивидуального предпринимателя из Смоленской области. Как сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне, документы, представленные водителем на перевозимый груз, содержали противоречивые сведения относительно страны происхождения товара. Однако при проведении таможенного контроля на упаковках товара — яблоки свежие, была выявлена маркировка, подтверждающая, что страной происхождения товара является Польша.

Между тем, согласно действующему законодательству Российской Федерации, ввоз указанного товара в Российскую Федерацию запрещен. В отношении перевозчика возбуждено дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров). Данная статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от пятидесяти до трехсот тысяч рублей.

Во взаимодействии с Россельхознадзором по Калужской области «санкционные» товары были уничтожены на специальном полигоне твердых бытовых отходов.

Между тем с 15 мая 2017 года на территории калужского региона действует межведомственная мобильная группа по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства, связанных с незаконным ввозом в Российскую Федерацию санкционных товаров. В группу входят должностные лица Калужской таможни, полиции, ФСБ, Россельхознадзора. Курирует работу мобильной группы Калужская транспортная прокуратура.

Сотрудниками таможни в составе мобильной группы уже проверено 4154 транспортных средства на предмет ввоза «санкционной» продукции. По результатам проверок возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, уничтожено 100 тонн запрещенных к ввозу товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы отклонили законопроект, запрещающий уничтожать санкционную продукцию и передавать продукты питания, попавшие под санкции, на социальные нужды, в том числе в детские дома. Против данного законопроекта выступил профильный комитет по экономполитике. Парламентарии указали, что концепция законопроекта противоречит решению президента РФ, в соответствии с которым санкционные товары подлежат уничтожению.

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