Дома у «Самара Арены» защитят от шума специальными экранами

Самара, , 11:55 — REGNUM Получено положительное заключение экспертизы сметной документации на второй этап проектирования и строительства по благоустройству на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена» в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами», — пояснили в региональном правительстве.

Власти также отметили, что особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Минтранса области в Самаре с 20 июля текущего года движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовском шоссе будет осуществляться по построенному путепроводу тоннельного типа. Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.

Кроме того, с 24 июля будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер.

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