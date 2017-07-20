Самарские власти при подготовке к ЧМ-2018 экономят за счет заключенных

Самара, , 11:22 — REGNUM В исправительных учреждениях Самарской области начали производить продукцию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России-2018. Как сообщили ИА REGNUM в УФСИН региона, в перечне продукции — металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка.

«Товары к предстоящему всемирному событию, часть матчей которого пройдет в Самаре, стали выпускать осужденные ИК-6,10 и 13. Эта работа ведется согласно соглашению, заключенному между УФСИН и районными администрациями областного центра, — пояснили в ведомстве. — Товары из колоний районные власти используют для благоустройства дворов и улиц».

По словам заместителя начальника УФСИН Григория Неймарка, «продукция исправительных учреждений отличается низкой себестоимостью и высоким качеством, что немаловажно в современных рыночных условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году в Самарском регионе будет освоено в общей сложности 56 млрд рублей. Такие данные прозвучали в докладе губернатора Николая Меркушкина на коллегии министерства транспорта РФ.

Общий объем финансирования мероприятий к чемпионату мира в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил Минстрой региона.

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