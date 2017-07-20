Повышаются штрафы до 1 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии

Москва, , 10:51 — REGNUM Закон, ужесточающий наказание за незаконное производство и оборот алкогольной продукции без лицензии, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Штраф за это нарушение для должностных лиц составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, предусмотрена и дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. Определяется размер штрафа для юрлиц в виде совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) или административного приостановления деятельности.

Прописывается, что размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товаров (работ, услуг) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не может превышать одну пятую совокупного размера суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления правонарушения часть календарного года, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году.

В отношении физических лиц и ИП либо сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой ИП, либо розничной продажи произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем вина, игристого вина (шампанского) установить административную ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.