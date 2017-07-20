Петербургский автопром в первом полугодии вырос почти на треть

Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM За январь-июнь 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 170 400 легковых автомобилей. Это на 31% выше аналогичного показателя за первую половину 2016 года. В июне текущего года городские автозаводы произвели 29 800 машин, что на 11% больше, чем за июнь 2016 года. Такие данные предоставило ИА REGNUM 20 июля профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Как прогнозирует генеральный директор агентства Михаил Чаплыгин, летом период бурного роста петербургского автопрома завершится, а осенью увеличение выпуска автомобилей ежемесячно будет в пределах 10%.

«Снижение динамики будет обусловлено более высокой базой второй половины прошлого года, когда на заводах Toyota и Hyundai стали выпускаться модели RAV4 и Creta. В целом по итогам года можно ожидать рост производства на 15%», — отметил эксперт.

По итогам полугодия лидером по объему выпуска автомобилей в Петербурге остается завод концерна Hyundai. Однако, доля южнокорейского предприятия в общем объеме городского автопрома начинает снижаться. Если по итогам 2016 года она составляла 74%, то за январь-июнь нынешнего года — 67%.

Японцы наступают на пятки: автозавод Toyota в первом полугодии выпустил 21% от всех петербургских автомобилей (14% — в 2016 году), Nissan — 12%. Как отмечают специалисты, завод Toyota в 2017 году уже выпустил больше автомобилей, чем по итогам всего 2016 года.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей в первой половине 2017 года выросла и достигла 26,3%. Год назад эта цифра составляла 24,2%.

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В июне 2017 года на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Семь моделей, выпускаемых в Петербурге, вошли в топ-25 самых популярных машин в России по итогам первых шести месяцев. Это Kia Rio (номер один на рынке), Hyundai Solaris, Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

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