Налоговые недоимки: в Татарии спишут безнадёжные долги компаний

Казань, , 10:52 — REGNUM

Пока судебные приставы страны планируют списать около 1 трлн рублей безнадёжных долгов российских граждан перед банками и за пять месяцев 2017 года уже закрыла 18,6% производств, в Татарии готовятся списывать безнадёжные недоимки компаний по региональным налогам. Под это определение в регионе попадает порядка 122 млн рублей. 29 июля 2017 года в республике вступит в силу закон о дополнительных основаниях для признания задолженности по налогам безнадёжной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Госсовета РТ 11 июля законопроект был принят в трёх чтениях. 19 июля документ был подписан главой региона Рустамом Миннихановым.

Напомним, всего для недоимок по региональным налогам, возникшим по состоянию на 1 января 2017 года, предложено ввести пять дополнительных оснований признания их безнадёжными. Они же будут применяться и для задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. Первое основание — должник умер, а наследники отказались или не приняли наследство в течение года со дня открытия наследства. Невозможными для взыскания предложено считать и долги по тем налогам, что были отменены на начало 2017 года, а также в случае, если организация отсутствует в ЕГРЮЛ. Четвёртое основание — исполнительное производство по делу закончено и с этой даты прошло свыше пяти лет. Замыкают список оснований случаи, когда задолженность по пеням начислена после истечения срока взыскания этой недоимки и при отсутствии недоимки, на которую она начислена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), объём кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, в России ежегодно растёт.

Так, в 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств на общую сумму более 2 трлн рублей, из них списанием безнадёжных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016 году приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе. Общая сумма задолженности при этом составляла 3 трлн рублей.

За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму свыше 2 трлн рублей. При этом 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания. За шесть месяцев этот показатель, учитывая темпы взыскания, приблизится к 25%, а до конца года планирует закрыть без достижения результата 49% дел, полученных за первые пять месяцев.

По данным Национального центра банкротств, на 1 июня 2017 года общая сумма задолженности граждан России, которые могут объявить себя банкротами, составила 24,74 млрд рублей, увеличившись с начала года на 65%.

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