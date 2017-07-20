Меняются правила банковского сопровождения гособоронзаказа

Москва, , 10:30 — REGNUM Президентский закон о новой процедуре банковского сопровождения государственного оборонного заказа, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Закон направлен на то, чтобы сократить количество недобросовестных участников системы гособоронзаказа. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) теперь будет вести реестр юрлиц, которые привлекались к административной ответственности за отказ заключать контракт на участие в гособоронзаказе. Правительство сможет не оказывать таким юрлицам господдержку.

Кроме того, перестает быть обязательным требование обеспечения исполнения контрактов с банковским сопровождением. Таким образом, предприятиям оборонно-промышленного комплекса смогут направлять эти средства напрямую на выполнение заказа.

По действующим сегодня нормам, все расчеты по гособоронзаказу проводятся через уполномоченные банки. Организации, заключившие госконтракт с госзаказчиком на поставку продукции по оборонзаказу, должны открывать в этих банках отдельные счета по каждому из госконтрактов. При этом со счетов головных исполнителей может списывать не более 3 млн рублей в месяц.

Закон изменяет эту норму. Так, лимит на оплату текущих расходов головных исполнителей будет увеличен до 5 млн рублей в месяц. Для исполнителей, которые не выступают головными, лимит останется прежним. Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения документа, увеличение лимита средств, которые можно будет списать с отдельного счета, должно положительно сказаться на деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих крупные контракты и объемы производства.