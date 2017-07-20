Власти Крыма намерены разобраться с перекупщиками и снизить цены на овощи

Симферополь, , 10:21 — REGNUM Причина высоких цен в Крыму на овощи, в частности помидоры, — большое число посредников между производителем и потребителем. Сделать цены на томаты доступными — задача вполне выполнимая. Об этом заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин 19 июля.

«У нас достаточно хозяйств, занимающихся выращиванием овощей, и в частности томатов. Так, например ООО «Крымтеплица» производит 200 тонн томатов в неделю. Отпускная цена — 40−60 рублей за килограмм. Овощи скупают перекупщики и продают их в два-три раза дороже. Предприятие также много поставляет своей продукции в другие регионы России, но готово реализовывать овощи в Крыму, если будет налажен сбыт», — цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза.

По словам министра, одним из вариантов решения проблемы может стать организация сети фирменной торговли, в том числе в прибрежных городах — это позволит и местным жителям, и гостям полуострова покупать помидоры по доступным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с ценами на продовольственные товары, в частности овощи и фрукты, особенно в прибрежных городах Крыма, вызвало негодование главы республики Сергея Аксенова. По его данным, цены на курортах завышены в три раза.

«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200−300 рублей за 1 кг помидоров — это недопустимо», — возмутился Аксёнов.

Глава ФАС России Игорь Артемьев ранее в числе причин высоких цен на продовольственные товары в Крыму называл картельный сговор — разбираться с ситуацией на полуостров направлены инспекторы антимонопольного ведомства.

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