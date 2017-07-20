Сбербанк выходит на рынок микрокредитования

Москва, , 10:13 — REGNUM На российский рынок микрокредитования в ближайшее время выйдет микрокредитная компания (МКК) «Выдающиеся кредиты», подконтрольная Сбербанку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

«МКК «Выдающиеся кредиты» будет специализироваться на выдаче займов для микро‑ и малого бизнеса (в том числе ИП)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотный проект Сбербанка по микрофинансированию будет запушен в III квартале 2017 года. Банк планирует выдавать микрозаймы на суммы до 1 млн рублей предпринимателям в трех крупных городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

«По итогам пилотного проекта планируется расширить линейку продуктов и количество регионов», — говорится в сообщении.

Сбербанк пока не раскрывает какими будут ставки по займам МКК, однако, по мнению экспертов, «Выдающиеся кредиты» будут предлагать ставки ниже существующих на рынке.