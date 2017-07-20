В Ярославле не стали продлевать срок замены ларьков

Ярославль, , 10:11 — REGNUM Срок замены нестационарных торговых объектов в Ярославле на киоски нового образца останется прежним — 1 сентября. Муниципалитет Ярославля не стал рассматривать на заседании 19 июля вопрос о продлении срока замены нестационарных объектов на месяц, с которым выступил один из депутатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы предложения указали на то, что городские правила благоустройства, в которых содержится требование о замене ларьков, вскоре перестанут действовать. Правительство Ярославской области забрало полномочия по благоустройству у муниципалитетов и разработало свои правила. В Ярославле новый документ прошел публичные слушания, он должен быть утвержден приказом регионального департамента ЖКХ. В представленной на публичные слушания версии требование о замене НТО отсутствует. Однако, пока документ не принят, владельцы НТО должны подчиняться действующим нормативным документам.

Мэрия Ярославля выступила против продления срока, пояснив, что замена ларьков уже идет, а региональные власти откорректируют свои правила в дальнейшем. Эту позицию поддержало большинство депутатов.

«Мы не должны менять правила постоянно. Если мы опять продлим срок, мы нарушим права тех предпринимателей, которые уже вложились в новые нестационарные торговые объекты, они добросовестно выполнили наши требования, но в этом случае окажутся в худших условиях по сравнению с теми, кто затягивал замену», — сказал председатель постоянной комиссии по законности Олег Ненилин.

В итоге депутаты не стали вообще голосовать по внесенному проекту решения, отложив его до следующего заседания. Скорее всего, оно состоится уже в начале сентября, то есть после истечения срока замены нестационарных торговых объектов.