На Сахалине увеличены соцрасходы бюджета: появились новые пособия для семей

Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM Депутаты Облдумы Сахалина приняли ряд решений в связи с увеличением регионального бюджета — деньги пойдут на покупку новых самолетов, материнский капитал за первого ребенка, бесплатное зубопротезирование для малоимущих, строительство соцобъектов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе 21 заседания регионального парламента сахалинские депутаты обсудили поправки в областной бюджет. По прогнозам он увеличится на 6 млрд рублей. Часть полученных доходов решено направить в региональную авиакомпанию «Аврора» — на покупку новых самолетов местной авиации с комплектующими. На эти цели депутаты предусмотрели 1,5 млрд рублей.

9 млн рублей потратят на инженерные изыскания для строительства новых объектов образования и здравоохранения.

676 млн рублей потратят на единовременную выплату по 5 тыс. рублей 163 тыс. сахалинским пенсионерам.

Малоимущие граждане и неработающие инвалиды 1 и 2 групп получат возможность бесплатного зубопротезирования — один раз в пять лет.

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Бесплатное зубопротезирование могут получить и семьи умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, жительницы Сахалина, родившие первого ребенка в возрасте от 19 до 25 лет, смогут получить выплату в размере 150 тыс. рублей.

По словам министра социальной защиты населения Сахалина Елены Касьяновой, проект направлен на стимулирование к рождению детей у молодых женщин.

Помимо этого, областные парламентарии изменили в сторону увеличения размер регионального маткапитала при рождении второго и последующих детей — со 150 тыс. рублей до 204,2 тыс. рубля. Увеличение связано с индексацией. Средства маткапитала можно будет направлять на компенсацию затрат на покупку стройматериалов для ремонта жилья. Их также можно будет израсходовать на покупку автомобиля — путем безналичного перечисления денег на лицевой счет получателя гарантийного письма или его супруга.

Плюс к этому — областным законом предусмотрена выплата для студенческих семей — 57 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии выборов в региональный парламент сахалинские депутаты уже приняли ряд законов, увеличивающих расходы бюджета на соцподдержку малоимущих граждан. Всего на островах действует 120 мер социальной поддержки населения на которые бюджет тратит более 11 млрд рублей.