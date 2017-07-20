«Бермудский треугольник» цен в России

Москва, , 09:48 — REGNUM С ценами в стране творится что-то очень странное. Официальная инфляция, по данным Росстата, отступает и находится совсем близко к целям ЦБ на уровне 4%. Однако рядовые россияне этого праздника жизни как будто не замечают, потому что розничные продажи прирастают слишком медленными темпами на подобном фоне. Последняя статистика указывает, что розничные продажи в годовом сопоставлении укрепляются только три последних месяца после затяжного периода спада. При этом за первое полугодие оборот сектора розничной торговли просел на полпроцента в годовом сопоставлении.

Дело по-прежнему в низких реальных располагаемых доходах. За январь — июнь 2017 года показатель в России упал на 1,4%. Рост зарплат — по крайней мере, об этом тоже говорит Росстат, — и низкая инфляция должны были бы стимулировать потребителя к покупкам. Но этого не происходит, потому что фактические доходы такие же низкие, как и раньше.

Обращает на себя внимание индикатор цен производителей — он резко вырос за первое полугодие, причем вдвое по сравнению с параметрами аналогичного периода прошлого года. В январе — июне 2017 года индекс прибавил 9,1% при том, что за январь — июнь 2016 года он вырос всего на 4,3%. Дальше начинается самое интересное.

Фактически, цена — это та сумма денежных средств, за которую продавец готов уступить свой товар покупателю, а покупатель — приобрести этот продукт или услугу. Это денежное выражение стоимости, и раз так, то в нее обязательно входит и компонент цены, установленной производителем. В российских реалиях ситуация выглядит следующим образом: отпускные цены увеличиваются на постоянной основе, покупательная способность не улучшается, предложение ряда товаров и услуг сужается по причине проблем внутреннего производства, стоимость импорта растет. Где-то здесь находится «бермудский треугольник», в котором загадочным образом пропадает часть роста розничной цены. Не исключено, что дело и в обновленных Росстатом методиках расчета ключевых макроэкономических показателей.

Личная же инфляция россиянина, как несложно увидеть из вышеперечисленных факторов, остается примерно втрое выше «чистой» официальной цифры. Это около 10−12% в год.