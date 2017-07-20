Экономический рост Латинской Америки замедляется

Богота, , 09:41 — REGNUM В исследовании, опубликованном 19 июля аналитической службой испанского банка BBVA, говорится, что экономика Латинской Америки вырастет на 0,8% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году, что меньше прогнозируемых ранее показателей, несмотря на позитивные признаки в мировой экономике, сообщает El Dinero.

«В значительной степени это сокращение прогноза роста в Латинской Америке имеет больше общего с внутренними факторами в регионе. Одним из них являются объемы увеличение экспорта (внутрирегионального), которые немного разочаровали», — заявил ответственный за доклад главный экономист BBVA в Южной Америке Хуан Руис.

Аналитик добавил, что падение экспорта не было замечено с такими крупными покупателями, как Китай или США, а только на внутреннем латиноамериканском рынке.

Этот фактор суммируется с падением деловой уверенности и нисходящей коррекции цен на сырьевые материалы, такие как нефть, соевые бобы и медь, снижение перспектив роста в регионе, особенно в Бразилии, Чили, Колумбии и Перу.

Руис добавил, что восстановление роста ВВП стран Латинской Америки после отрицательных темпов в 2015 и 2016 годах происходит благодаря движению крупных стран региона, таких как Аргентина или Бразилия.

«Когда вы смотрите на другие страны, на самом деле видно замедление в 2017 году по сравнению с 2016 годом», — говорит экономист, который напомнил, что региональный рост идет «медленно» относительно его потенциала, который BBVA оценивает в 3% в год.

В исследовании также отмечается, что рост Латинской Америки будет поддерживаться благодаря двум факторам — иностранному сектору и инвестициям, особенно мощным в Аргентине, Колумбии и Перу.

В разделе по странам банк BBVA сохраняет свои прогнозы роста в Аргентине, которая продержится на уровне 2,8% в течение 2017 года и позиционирует себя в качестве крупной региональной экономики, демонстрирующей лучшие показатели, превосходящие даже Перу, где ВВП вырастет на 2,2% в 2017 году.

Бразилия, самая крупная экономика Латинской Америки, которая сокращалась на 3,8% и 3,6% в течение последних двух лет, вернется на путь роста в 2017 году со скромным показателем 0,6% и в 2018 году вероятно вырастет на 1,5%.

Доклад 2017 года также прогнозирует снижение экономического роста таких стран, как Чили (1,3%) и Колумбия (1,5%).

Позитивные тенденции демонстрируют страны Южного конуса, такие как Уругвай и Парагвай, которые показали рост на 3,2% и 3,7% соответственно, в то время как Мексика стабилизирует свои прогнозы с ростом на 1,6% в 2017 году и 2% в 2018 году.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody’s ранее сообщало, что рост стран Латинской Америки серьезно затормозили крупные международные коррупционные скандалы, такие как дело бразильской строительной компании Odebrecht, которая по признанию ее руководства платила взятки за выгодные государтсвенные контракты множеству политиков и госчиновников в 10 странах региона.

В настоящее время ввиду отрытых разбирательств в законности контрактации, многие важные инфраструктурные проекты, такие как нефтегазовые трубопроводы, дороги, мосты и другое, оказались заморожены, а на их переконтрактацию может уйти более двух лет.