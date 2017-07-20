Четверг, 20 Июля 2017 года
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Банк России отозвал лицензию у «Межтопэнергобанка»

Экономика

По величине активов на 1 июля 2017 г. «Межтопэнергобанк» занимал 108 место в банковской системе РФ

Москва, 20 июля 2017, 09:30 — REGNUM  Банк России с 20 июля текущего года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межтопэнергобанка». Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

По его данным, кредитная организация размещала финансовые средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк кредитовал компании, которые не вели реальную хозяйственную деятельность.

«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю», — говорится в сообщении.

Отметим, что по величине активов на 1 июля 2017 г. «Межтопэнергобанк» занимал 108 место в банковской системе РФ.

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