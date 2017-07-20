Бразильское правительство планирует повысить налоги на топливо

Бразилиа, , 09:03 — REGNUM Министр финансов Бразилии Энрике Меерелиш 19 июля заявил, что правительство оценивает возможность повышения некоторых налогов на топливо, чтобы не поставить под угрозу фискальные планы на 2017 год, сообщает ИА EFE.

Меерелиш также добавил, что на основе анализа экономической команды исполнительной власти, увеличение может быть «определено» 20 июля, во время представления финансового отчета два раза в месяц.

«В случае необходимости, мы будем увеличивать», — заявил министр.

По его мнению, возможное повышение налогов на топливо «имеет то преимущество, что это может быть сделано по указу и сразу же вступит в силу».

Тем не менее, местные СМИ сообщили, что решение уже принято и необходимо для избежания пересмотра целевого дефицита бюджета в 2017 году, который в настоящее время равен 139 млрд реалов (около $44 млрд), что эквивалентно примерно 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

По данным СМИ, бразильское правительство будет повышать налоги в первую очередь на бензин, этанол и дизельное топливо, а затем изучит увеличение других налогов, которые также влияют на цену топлива и на финансовые операции.

Текущий финансовый план не полностью гарантирован, ввиду прогрессивного снижения ожиданий роста в 2017 году, что непосредственно влияет на сборы правительства.

Бразильское правительство объявило в июне, что будет понижать прогноз роста ВВП, который в апреле составлял 0,5% вместо 1%, ожидаемого в первые дни 2017 года.

В этом контексте финансовый рынок недавно снизил свои прогнозы роста бразильской экономики до 0,34% в 2017 году. Тем не менее, этот небольшой рост положил бы конец двухлетней глубокой рецессии, в которой ВВП страны упал суммарно более чем на 7%.

По данным Центрального банка, Бразилия зарегистрировала в течение первых пяти месяцев 2017 года первичный дефицит в государственных счетов в 15,631 млрд реалов ($5 млрд), что составляет увеличение на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Прогнозы правительства показывают, что 2017 год станет четвертым годом подряд с первичным дефицитом после рекордных 155,791 млрд реалов (около $49 млрд), зафиксированных в 2016 году.

Напомним, пересмотр основных макроэкономических показателей протекает на фоне исторического политического кризиса, который угрожает непрерывности правительства президента Мишела Темера, обвиненного в коррупции в июне 2017 года.