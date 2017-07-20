Юань незначительно ослаб по отношению к доллару США

Пекин, , 08:58 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 20 июля паритетный курс национальной валюты КНР к американскому доллару составил 6,7464 юаня за доллар. Таким образом, ЦБ КНР ослабил китайскую валюту на 13 базисных пунктов.

Ослабление юаня произошло вскоре после резкого укрепления национальной валюты КНР, которое произошло накануне. 19 июля китайский юань «отыграл» у доллара США сразу 160 базисных пунктов, пишет «Синьхуа».

Укрепление американского доллара не стало сюрпризом для финансистов — сразу после резкого укрепления юаня экономисты заявили о том, что доллар «отыграет» потерянные базисные пункты примерно за семь рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 19 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7451 юаня за доллар. Любые колебания национальной валюты в пределах 2% не влекут каких-либо последствий для экономики Китая.

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