Нефть: на горизонте появился уровень $51,75

Москва, , 08:32 — REGNUM В среду, 19 июля, торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысились на 1,86%, до $49,7 за баррель, WTI — на 1,56%, до $47,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 2,33% и составила $46,21 за баррель, сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Участники рынка проигнорировали отчет API, в котором было отражено увеличение запасов нефти в США на 1,628 млн баррелей, до 497 млн баррелей. К выходу отчета Минэнерго США баррель Brent стоил $49,11. После его публикации нефть подорожала до 49,78.

Запасы сырой нефти в США за неделю по 14 июля сократились на 4,7 млн баррелей, до 490,6 млн баррелей (прогноз был — 3,214 млн баррелей). Запасы бензина в США уменьшились на 4,4 млн баррелей, до 231,2 млн баррелей (прогноз — 0,655 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,1 млн баррелей, до 151,4 млн баррелей (прогноз — 1,229 млн баррелей). Однако добыча нефти в США за неделю увеличилась на 32 тыс., до 9,429 млн баррелей. Трейдеры проигнорировали этот показатель.

Сегодня, 20 июля, нефть сорта Brent стоит $49,65 за баррель. Покупателям удалось вернуть цену к максимуму $49,87 от 4 июля. Что дальше ожидать от нефти? При закреплении цены выше $50, она двинется к уровню $51,75. В четверг все внимание будет направлено на пресс-конференцию М. Драги, которая пройдет после заседания ЕЦБ по ставкам. От динамики евро будет зависеть динамика доллара, от доллара — направление цен на нефть. Также очень важно следить за тем, какие заявления сделают представители ОПЕК перед заседанием технического комитета в Санкт-Петербурге в следующий понедельник.