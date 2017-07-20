ООН обеспокоена ростом производства коки в Боливии после 5 лет сокращения

Ла-Пас, , 08:51 — REGNUM Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 19 июля в своем отчете выразило обеспокоенность в связи с увеличением на 14% площади посадок коки в Боливии, которые в 2016 году достигли 23 тыс. га, несмотря на сокращения в предыдущие пять лет, сообщает El Periódico.

Между 2015 и 2016 посадки коки увеличились на 2,9 тыс. га, расширившись с 20,2 тыс. до 23,1 тыс. га, в соответствии с последним мониторингом урожая коки представителем ООН в Боливии Антонино Де-Лео.

Управление ООН, ссылаясь на данные боливийского правительства, также обратило внимание на сокращение уничтожений незаконных посадок коки на 40%, так в 2015 году было уничтожено 11 тыс. га, а в 2016 году — только 6,5 тыс. га.

Между тем премьер-министр Боливии Карлос Ромеро заявил, что эти результаты обусловлены несколькими факторами, в частности, преднамеренным расширением плантаций «некоторыми местными производителями, чтобы увеличить свой урожай».

Для того чтобы вновь достичь зарегистрированного до 2016 года уровня плантаций Ромеро объявил, что будет уделять приоритетное внимание ликвидации в районах, где был зафиксирован наибольший рост полей коки, что, по его словам, «может встретить местное сопротивление» этим действиям.

Он напомнил, что реализация нового Общего закона о коке, действующего с марта 2017 года, позволившего расширить посадки в стране с 12 тыс. до 22 тыс. га, вызвал неготование, демонстрации и «радикальные» дискуссии тех, кто выступал против установления ограничений на выращивание растения.

Данный закон также вызвал беспокойство в международных организациях, сотрудничающих в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В докладе Управления ООН по наркотикам также показано, что потенциал производства кокаина в Боливии составляет 38 тыс. тонн, на 17% больше, чем в 2015 году.

Между тем два легальных рынка реализации листа коки, в Ла-Пасе и в Кочабамбе, охватывают объем только в 22 тыс. тонн, что равно 58% от общего объема, в то время как остальные 42% листа коки проходят через нелегальные рынки.

Напомним, в Боливии растение коки защищено Конституцией, принятой президентом Эво Моралесом в 2009 году, и предназначено для употребления в культовых обрядах, лекарственных и промышленных целях, однако не для производства кокаина.