Выравнивание энерготарифов может распространиться на Приморский край

Владивосток, , 08:46 — REGNUM Список субъектов Дальнего Востока, где с 30 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон о снижении тарифов на электроэнергию, может расшириться. На совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ под руководством помощника президента Игоря Левитина и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева губернатор Приморского края Владимир Миклушевский попросил включить регион в программу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Владимира Миклушевского причина, по которой регион обошли стороной при утверждении закона, понятна — долгое время в Приморье на электричество для потребителей цены не повышались.

«Но есть же и крупные потребители, предприятия малого и среднего бизнеса, для них этот вопрос важен», — заявил губернатор и попросил внести поправки в федеральное законодательство, включив в программу Приморский край.

Глава региона обратил внимание Игоря Левитина и Юрия Трутнева на проблему единых стандартов при реализации государственных программ для всех субъектов России. Для Приморья он попросил увеличить срок реализации программы по ликвидации второй смены в школах.

Помощник президента России, комментируя вопрос Миклушевского об альтернативном субсидировании, отметил, что в Сочи и Крыму просят субсидировать зимние перелёты, а сейчас их субсидируют летом, хотя направления и без того пользуются популярностью, поэтому финансирование могут отдать Дальнему Востоку.

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Ещё один момент, озвученный на совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ, — пропускная способность приграничных пунктов пропуска. Предложения по их модернизации Приморский край уже направлял в Минтранс, однако пока вопрос остаётся открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, на выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня пяти регионам Дальнего Востока в 2017 году выделят 27,2 млрд рублей, из которых 15,6 млрд рублей перечислят Якутии. Ожидается, что снижение тарифов на Чукотке составит свыше 70%, в Якутии — 51%, на Камчатке и Колыме — 38%, в Сахалинской области — на 35,5%.