Глава Минсельхоза назвал сроки снижения цен на овощи и фрукты

Москва, , 08:20 — REGNUM Министр сельского хозяйства Александр Ткачев объяснил рост цен на овощи в июле 2017 года погодными аномалиями: из-за похолодания не удалось вовремя высадить некоторые овощи. Поэтому урожай поступил на рынок позже, а цены повысились, заявил министр на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам Ткачева, в срок не были посеяны капуста, картофель и морковь. При этом, пояснил министр, цены стабилизировались только в конце июня, а к 17 июля, когда на рынки поступил урожай с юга страны, цены снизились на 7%.

«К августу-сентябрю цены на овощи будут существенно ниже и ситуация полностью стабилизируется»,— сказал Ткачев.

Он также уточнил, что для минимизации сезонных всплесков цен в будущем надо будет построить больше овощехранилищ. С их помощью можно будет потреблять отечественную продукцию до собственного летнего урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сезонный рост стоимости овощей и фруктов составил 8,3%, он стал основной причиной ускорения роста потребительских цен. Рост инфляции в июне составил 4,8% (в мае — 3,9% в годовом выражении).

19 июня председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов заявил, что нетипично холодная погода в апреле, мае и в июне неизбежно повлияет на задержку в поступлении раннего урожая привычных овощей и фруктов и колебанию цен на них в сторону повышения.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат зафиксировал резкий скачок стоимости минимального набора продуктов