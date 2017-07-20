Вкладчики банка «Югра» начали получать выплаты

Владивосток, , 08:14 — REGNUM Во Владивостоке филиал банка «ВТБ» начал производить страховые выплаты вкладчикам банка «Югра». Об этом сообщил ТАСС источник в банковских структурах региона.

«ВТБ24 начал выплаты вкладчикам «Югры» сегодня утром (20 июля)», — уточнил источник.

19 июля текущего года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что вкладчикам банка «Югра» начнут выплачивать финансовые средства с 20 июля 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2017 г. Банк России ввел в кредитной организации «Югра», которая по итогам 2016 г. оказалась на первом месте среди банков страны по убыткам, временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Обязательства по управлению «Югрой» были возложены ЦБ на АСВ.

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