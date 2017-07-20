Прирост мигрантов на 70% компенсировал численные потери населения РФ

Москва, , 07:31 — REGNUM Миграционный прирост на 72,2% компенсировал естественную убыль населения России в январе-мае 2017 года, сообщает Росстат.

Уточняется, что естественная убыль населения России за указанный период составила 111,8 тысяч человек, причем в 2016 году — 41,6 тысяч человек.

В существенной степени естественная убыль была скомпенсирована миграционным приростом — на 72,2%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2017 года Росстат обнародовал очередной отчет, согласно которому в России зафиксировано значительное превышение показателя смертности над рождаемостью.

С января по май 2017 года в России умерли 791 тыс. человек и появились на свет — 679,2 тыс. Таким образом, естественная убыль населения выросла в 2,7 раза.

Число умерших за январь-май 2017 года превысило число родившихся в 1,2 раза. Однако не во всех регионах смертность превышает рождаемость.

Так, в 21 областях отмечается естественный прирост. В 28 регионах смертность превысила рождаемость в полтора-два раза.

По состоянию на 1 июня 2017 года численность российского населения составила 146,8 млн человек, что на 31,1 тысячи человек (на 0,02%) ниже, чем в начале года.

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