Костромские нарушители законов о земле выплатили 1,5 млн рублей штрафов

Кострома, , 07:04 — REGNUM За первое полугодие 2017 года нарушители земельного законодательства пополнили бюджеты муниципалитетов Костромской области на 1,5 млн. рублей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы губернатора. Нарушения были выявлены по результатам 881 проверок Росреестра.

Всего специалисты ведомства выписали штрафы 443 нарушителям, 64 из них не отреагировали на предписания, им были назначены административные наказания. Управление выдало 343 предписания об устранении нарушений.

Напомним, ранее глава региона Сергей Ситников потребовал решить вопрос с незаконным жильем, построенном на берегах Волги. Полиция и прокуратура Костромского и Красносельского районов получили распоряжение заняться проверкой объектов, ее результаты станут известны в конце августа-начале сентября 2017 года.

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