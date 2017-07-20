Костромские организации должны работникам более 3 млрд. рублей

Кострома, , 06:57 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2017 года долги по заработной плате костромичей составили более 3 млрд. рублей, сообщает Костромастат. По сравнению с 2016 годом задолженность уменьшилась на 3,7%, или на 124 млн. рублей. Данные публикуются без учета сектора малого предпринимательства.

Основная причина задержек в оплате работникам — нехватка средств у компаний, таких 98,5%. Их задолженность по зарплате составляет 3158 млн. рублей. Больше всего не повезло людям, работающим в сфере добычи полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве, недвижимости, научных исследованиях и разработках.

Суммарный объем долгов, возникших из-за несвоевременного получения средств из федеральных, региональных и местных бюджетов составил 49 млн.рублей. С прошлого года объем подобных долгов уменьшился на 28,8%.

Примечательно, что общий долг по выплатам составляет менее 1% от месячного фонда зарплаты людей, работающих в экономической сфере.

Напомним, что средняя зарплата финансистов и страховщиков в Костромской области составляет 131 тыс. рублей — это более чем в 5 раз выше среднего уровня оплаты труда по области.

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Ранее в Костроме получила огласку история с долгами финансово-юридической компании «Архангел». Ее руководитель должен сотрудникам 1 млн. рублей, максимальная сумма задолженности перед одним работником составила 200 тыс. рублей. По решению суда предприятие признали банкротом, при этом ее владелец управляет еще несколькими компаниями, в том числе УК «Кайман», ООО «Строймаркет», ООО «Академия недвижимости».

В России самые крупные долги компаний, не имеющих средств для оплаты труда работникам, зарегистрированы в Приморском крае (479,1 млн. рублей), Кемеровской области (254,5 млн. рублей), Хабаровском крае (130,7 млн. рублей), Санкт-Петербурге (101,5 млн. рублей), Новосибирской области (99,4 млн. рублей).