РПСМ обнаружил абсолютно «законопослушный» сахалинский сухогруз

Хабаровск, , 06:55 — REGNUM Инспекторы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков в ходе проверки впервые за много лет обнаружили в порту Находки сахалинский сухогруз, на борту которого не зафиксировано ни одного нарушения прав моряков. Однако у судна оказалась лишь сахалинская приписка, а судовладелец — хабаровская компания, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Судно «Аквамарин», флаг России, экипаж — россияне, прибыло в порт Находки из южно-корейского порта Пусан. Главной целью нашей проверки было выяснить — имеется ли на борту страховое свидетельство, защищающее моряков в случае необходимости репатриации на родину, несчастного случая или невыплаты заработной платы. Также мы намеревались узнать, есть ли у экипажа жалобы на невыплату заработной платы, на условия труда и проживания на судне. Итоги проверки порадовали — у всех 15 членов экипажа на руках имелись индивидуальные контракты с судовладельцем, жалоб на невыплату зарплаты нет. Все моряки, и это подтверждено документально, застрахованы на все случаи жизни — от репатриации и невыплаты зарплаты до несчастных случаев. Порт приписки судна — сахалинский Корсаков, и мы уже хотели порадоваться за Сахалин, но тут выяснилось, что судовладелец — хабаровская компания «UNIVERSAL LEASING COMPANY». Сухогруз находится в оперативном управлении у хабаровской судоходной компании — «Амурское пароходство». Увы, но и в этот раз порадоваться за сахалинских судовладельцев не вышло», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Инспекторы РПСМ отметили, что на борту «Аквамарина» выполняются все требования международной Сводной Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года — размер заработной платы соответствует требованиям международного документа, на питание экипажа выделяется $6,5 в сутки на человека. У «Амурского пароходства» имеется собственный морской профсоюз, а у моряков — коллективный договор с ним.

«В последние годы нам, увы, очень редко выпадает удача похвалить судовладельца. Тем больше радости за наших моряков когда понимаешь, что их права полностью защищены. Мы, все же, не теряем надежды на то, что и на Сахалине ситуация с защитой прав моряков наладится», — добавил Николай Суханов.

Несколько моряков с «Аквамарина» пожелали стать также и членами РПСМ.

«Аквамарин» принял на борт груз спецтехники и ушел в северные порты Охотского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, РПСМ годами фиксирует самое большое количество нарушений прав моряков на Сахалине. Именно сахалинские судовладельцы стали «героями» самых громких флотских скандалов последних лет. Это и крушение траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 моряков — судно затонуло из-за жадности судовладельца, внесшего в ходе ремонта судна недопустимые конструктивные изменения. А сахалинский морской инспектор выпустил заведомо обреченное на гибель судно в рейс за взятку в $500. И нашумевшая история с забастовкой т/х «Николай Касаткин» сахалинского ООО «Парус» в Амстердаме. Сегодня уже новый экипаж этого судна грозит забастовкой в Южной Корее — из-за хронической невыплаты зарплаты. И сахалинский судовладелец Иван Пивнев, которому принадлежат сухогрузы «Порт Мей», «Ст.Винд», ранее, до отправки на слом — «Теса» и «Маджести». В отношении Пинева СК на транспорте по Сахалинской области возбуждено 20 уголовных дел. Примечательно, что уже после возбуждения двух десятков уголовных дел инспекторы РПСМ, проверив в порту Находки пришедший на ремонт «Ст.Винд», вновь обнаружили невыплату заработной платы морякам. Пивнев начал выплачивать деньги экипажу лишь после вмешательства профсоюза.