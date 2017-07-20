Обстоятельства банкротства татарского банка «Камский горизонт» проверят

Набережные Челны, Татария, , 04:51 — REGNUM

Конкурсный управляющий ООО Коммерческий банк «Камский горизонт» планирует провести проверку обстоятельств банкротства банка. Кроме того, он отчитался о финансовом состоянии компании и расходах на конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение управляющего.

За время проведения конкурсного производства управляющим в суды были поданы 62 иска по взысканию более 95,77 млн рублей. На начало июля было удовлетворено десять исков на сумму 27,313 млн рублей. По всем вынесенным решениям судов возбуждены 30 исполнительных производства на общую сумму 26,62 млн рублей.

Конкурсный управляющий продолжает проверку сделок, которые имеют признаки недействительности, то есть проведены в период, предшествующий отзыву лицензии.

Стоимость нереализованных активов ООО КБ «Камский горизонт» на начало июля составляет 744,557 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО Коммерческий банк «Камский горизонт» был лишён лицензии 3 ноября 2016 года из-за полной утраты собственных средств.

21 ноября 2016 года в ГУ МВД России по Москве поступило заявление по фактам хищения денежных средств банка, принятых в качестве вкладов, но неотражённых в бухгалтерском учете. 15 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Дело расследуется в Следственном управлении УВД по Северо-Восточному административному округу ГУМВД России по Москве.

8 декабря 2016 в правоохранительные органы было направлено ещё одно схожее заявление. Оно было приобщено к материалам предыдущего уголовного дела.

11 января 2017 года банк был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство до 19 декабря 2017 года. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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Инвентаризация, проведённая конкурсным управляющим, выявила в банке недостачу имущества на общую сумму 60,7 млн рублей. В это же время было выявлено почти 1,5 тыс. единиц имущества, неучтённого на счетах.

По величине активов банк «Камский горизонт» на момент отзыва лицензии занимал 537 место в банковской системе Российской Федерации.