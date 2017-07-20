Путин обнулил налоги для турбизнеса на Дальнем Востоке

Владивосток, , 04:14 — REGNUM До 31 декабря 2022 года туристические компании в ДФО, могут рассчитывать на нулевую ставку на прибыль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвитии.

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Президент Владимир Путин 19 июля подписал закон, согласно которому с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке получат нулевую ставку на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие нового закона, будет установлен правительством РФ.

«Мы ожидаем, что в первую очередь, преференции коснутся гостиничного бизнеса. Кроме того, будут освобождены от уплаты налога только компании, получающие не менее 90% доходов от туристско-рекреационной деятельности. Для них также поставлены условия: не применять пониженные ставки по налогу на прибыль и не совершать в налоговый период операций с ценными бумагами», — добавили в Минвостокразвитии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный закон был принят Государственной Думой 7 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года.

По мнению экспертов туротрасли, притоку туристов на Дальний Восток помогут также введение механизма электронной визы, которым установлены особенности въезда иностранцев в Российскую Федерацию через Свободный порт Владивосток и меры по удешевлению авиабилетов.

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