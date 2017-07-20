Россию включили в пятёрку худших стран для пенсионеров

Москва, , 03:28 — REGNUM Россия заняла одно из последних мест в рейтинге стран по комфортности жизни для пенсионеров Global Retirement Index, составленном французской финансовой корпорацией Natixis.

Всего в рейтинге 2017 года представлены 43 государства, среди которых Россия заняла 40-е место.

Сообщается, что при составлении индекса принимались во внимание четыре фактора: финансовая ситуация, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье. Каждый из параметров оценивается по шкале от 0 до 100%.

Отметим, что в рейтинге 2016 года Россия также занимала 40-ю позицию, однако общий присуждённый стране бал за год снизился с 46% до 45%. По мнению составителей рейтинга, в стране улучшились показатели качества жизни и финансовой обеспеченности граждан на пенсии.

Лидерами рейтинга 2017 года стали Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). Также в первую десятку вошли Австралия (78%), Германия (77%), Дания (77%), Нидерланды (77%) и Люксембург (76%).

В конце рейтинга, после России, оказались Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%).