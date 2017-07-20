Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90

Москва, , 01:33 — REGNUM Москва и Багдад заключили контракт на поставку российских танков Т-90 для вооружённых сил Ирака. Об этом сообщил газете «Известия» помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

«Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество большое», — сказал Кожин.

Ранее в Минобороны Ирака уже сообщали о планах по закупке Т-90, при этом речь шла о поставках более 70 танков. Между тем, по информации источников издания, это лишь первая партия техники, за которой последуют и другие.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что сумма контракта может превышать $1 млрд, а количество танков превышать несколько сотен.

Он также высказал мнение, что данный контракт является «серьёзным внешнеполитическим успехом России». «Ведь воевали в Ираке американцы, а выбор иракских военных в итоге пал на российский танк», — заметил Пухов.

Напомним, что Т-90 является самым современным российским серийным танком. При относительно небольших габаритах и весе машина имеет высокую подвижность и огневую мощь. На сегодняшний день танк состоит на вооружении российской армии, а также вооружённых сил Сирии, Алжира, Азербайджана и Индии. Кроме этого, ведутся переговоры о поставках Т-90 с Вьетнамом, интерес к закупке машин проявляет и Кувейт.