Бюджет Приднестровья будет ежегодно проходить российский аудит

Тирасполь, , 01:16 — REGNUM C 2018 года бюджет Приднестровской Молдавской Республики будет ежегодно проверяться независимым российским аудитом. Об этом сообщил на встрече с жителями Слободзейского района Приднестровья председатель правительства ПМР Александр Мартынов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Мартынова, российские аудиторы будут работать параллельно со Счётной палатой ПМР, а результаты работы будут публиковаться в СМИ.

Премьер добавил, что в настоящее время в Приднестровье уже работает российская аудиторская компания. Она уже подготовила план по реформированию бюджетной системы и по проведению административной реформы.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон, стремящийся договориться с Москвой о сдаче ПМР, обвинил власти Приднестровья в расхищении средств российской финансовой помощи республике.