На Южном Урале долги за электроэнергию выросли

Челябинск, , 20:05 — REGNUM В Челябинской области за первую половину 2017 года выросла задолженность за электроэнергию на 500 млн рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор по сбытовой деятельности компании «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

Всего текущая задолженность достигла суммы в 4 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей долг физических лиц, 2,7 млрд задолжали юрлица. Областные Управляющие компании сферы ЖКХ задолжали порядка 375 млн рублей, из них 130 млн долги челябинских УК. Причем самым существенным по темпам роста стали шесть месяцев 2017 года, долги выросли сразу на 200 млн рублей.

Из 140 млн рублей задолженности муниципальных предприятий, 100 млн приходится на горэлектротранспорт («ЧелябГЭТ»). 44 млн рублей — долг компании застройщика «Гринфлайт». Среди промышленных предприятий лидер по задолженности ООО «Бакальское рудоуправление» с долгом в 300 млн рублей.