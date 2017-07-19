Госдума изменяет систему вознаграждения НПФ

Москва, , 19:22 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий правила вознаграждения негосударственных пенсионных фондов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Авторы законопроекта считают, что принятие законопроекта сделает расходы пенсионных накоплений и доходы от их инвестирования более прозрачными.

Правительство предлагает разделить вознаграждение для НПФ на постоянную и переменную части. Переменную часть обеспечит доход от инвестирования пенсионных накоплений, а постоянная часть будет формироваться из средств пенсионных накоплений не чаще одного раза в месяц.

«Постоянную часть расходов предлагается ограничить — 1% от стоимости чистых активов. Из этой части предлагается производить расходы на управляющую компанию, специализированный депозитарий, а также текущие расходы НПФ. В настоящее время на эти цели направляется 1,1% стоимости чистых активов», — рассказал в ходе пленарного заседания замглавы Минфина Юрий Зубарев.

В ходе рассмотрения документа комитет Госдумы по финрынку отметил, что на обеспечение деятельности фонда можно было бы перечислять и меньшую сумму — порядка 0,75% от доходов. Как заявил в ходе пленарного заседания Зубарев, Минфин готов обсуждать это вопрос в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

«Кроме того, законопроектом предлагается ограничить выплату при положительном результате от управления в размере 15% от дохода. Сейчас они могут превышать 25% от дохода, которые складываются из вознаграждения управляющей компании — до 10%, вознаграждения специального депозитария — как договорятся, и вознаграждения НПФ — в пределах 15%. Предлагаем отказаться от этой разбивки и выделять не более 15% на все эти цели суммарно», — рассказал Зубарев.

Другие расходы, которые сегодня оплачиваются из средств пенсионных накоплений, предлагается финансировать из собственных средств НПФ. Исключения составят только расходы управляющей компании, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, которая осуществляется за счет средств пенсионных накоплений.

При этом если НПФ продемонстрирует недостаточно эффективное управление средствами граждан и зафиксирует убыток, то будет обязан возместить его из собственных средств. Контролировать выполнение обязательств фонда будет Центробанк РФ.