Самая востребованная профессия в Пскове — военнослужащий

Псков, , 19:18 — REGNUM В Пскове самой востребованной профессией является профессия военнослужащего — как рядового, так и сержантского состава. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного совета профессиональных союзов, об этом на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе заявил заместитель директора областного центра занятости населения Олег Печатников.

По его словам, также постоянно требуются врачи различных специализаций, медицинские сёстры, фельдшеры, повара, механики, водители категории Д и ДЕ, подсобные рабочие.

Олег Печатников отметил, что основной проблемой остаётся низкая заработная плата, предлагаемая работодателями. Из общего числа вакансий, поданных в службу занятости, 32,8% предлагают соискателям заработную плату ниже прожиточного минимума (то есть ниже 11 234 рублей). Только 6,9% вакансий — с зарплатой выше средней в Пскове (22 264 рубля). Низкий уровень зарплаты является одной из главных причин оттока рабочей силы из Пскова, в том числе оттока выпускников различных учебных заведений.

При этом по итогам первого полугодия 2017 года в Пскове зафиксирован низкий уровень безработицы — 0,66% при среднем по области в 1,13%.