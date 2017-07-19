Украина заявила о готовности покупать в Каспийском регионе нефть и газ

Киев, , 18:49 — REGNUM Украина и Грузия договорились продолжить и активизировать сотрудничество в рамках реализации проекта Большого шелкового пути в обход России, который заключается в паромных перевозках железнодорожных грузов через порты Грузии и Украины. Об этом 19 июля заявил президент Украины Петр Порошенко на бизнес-форуме в Грузии.

«Это соглашение объединяет нас, Казахстан и Азербайджан в Большом шелковом пути. Важным вопросом выступает поставка этим путем энергоносителей из богатого углеводородом Каспийского региона. Когда-то два года назад Россия нас хотела поставить на колени, полностью перекрыв поставки газа. У вас мы помним «аварию» на газогоне. Но никто не поставит на колени ни Грузию, ни Украину», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что после торгового эмбарго со стороны России, украинские производители завоевали новые рынки сбыта.

По его словам, «внешняя агрессия сделал Грузию и Украину странами-строителями».

«Совместные испытания, которые сегодня проходят наши страны, делают из нас не просто страны-воины, а страны-строители. Сегодня Украина и Грузия — лидеры Восточного партнерства. В 2013 году, когда миллионы украинцев вышли на улицу, на революцию достоинства, требуя не повышения зарплат или снижения налогов, они требовали геополитических решений — подписание соглашения об ассоциации. Они не собирались мириться с неподписанием этого соглашения. Первым, что я сделал после избрания президентом и вместе со своими грузинскими и молдавскими партнерами подписал этот исторический документ. Мы провели большое количество реформ и кардинально изменили страну», — заявил Порошенко.

Он также напомнил, что в 2017 году Грузию посетило на 25% больше украинцев, чем за аналогичный показатель прошлого года.

Напомним, 15 января 2016 года из Ильичевского морского порта (Украина) был запущен «новый шелковый путь» в Китай в обход России. Его маршрут Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай. Контейнерный поезд состоял из 20 вагонов, который отправился в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 июля президент Украины Порошенко совершает официальный визит в Грузию. В 2017 году Украина и Грузия отмечают 25-летие возобновления дипломатических отношений. 19 июля Порошенко заявил, что Украина и Грузия планируют в ближайшее время довести товарооборот до 1 млрд долл.