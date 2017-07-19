«Курортный сбор может перевести часть туристического потока за рубеж»

Ростов-на-Дону, , 18:01 — REGNUM

Пока спрогнозировать, насколько введение курортного сбора скажется на туристическом потоке в первый год, сложно. Тем более в пилотный период этот налог будет небольшой. Но в будущем может привести к уменьшению количества отдыхающих на наших курортах. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

«Попробуйте скалькулировать, сколько семья из 4 человек может потратить на курорте за 10 дней на налог. Получается, около 4 тыс. рублей дополнительно к сумме аренды номера и проезду. По заявлению представителей туристического бизнеса, разница даже в 1 тыс. рублей может повлиять на смену потребительского предпочтения отечественного туриста», — считает собеседник.

И раз уж принято решение, что курортному сбору быть, то важно продемонстрировать, на что пошли эти деньги. По мнению эксперта, если человек в первый год заплатил сбор, а на следующий увидел, к примеру, восстановленную инфраструктуру, новый парк, то он будет готов заплатить его и второй раз.

«Подобные сборы распространенное явление и за рубежом, но там скорее обратная тенденция: сначала государство вложилось в комфорт и удобства, а дальше с тебя берут деньги за их использование. Это как с платными дорогами: сначала нужно сделать быструю и удобную магистраль, а потом за её использование брать деньги», — привёл пример Антон Сериков.

Что касается прогноза уменьшения потока туристов на отечественные курорты, директор института социологии и регионоведения ЮФУ отметил следующее:

«Подобный сбор может повлиять на количество туристов «летних» курортов (Республика Крым и Краснодарский край). Дело в том, что цены в эти направления в текущем году несколько выросли (особенно это касается Республики Крым), и дальнейшее фактическое или гипотетическое удорожание может перевести часть российского туристического потока на «турецкий» берег и другие направления», — заключил собеседник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 июля, в третьем, итоговом чтении Госдума РФ приняла правительственный закон о введении в четырёх субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента. Пилотный курортный сбор появится в Республике Крым, а также трёх краях — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском. Начать взимать сбор субъекты смогут не ранее 1 мая 2018 года.

Эксперимент продлится пять лет.

Уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. В первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки. Финальный размер ставки будет определять сам муниципалитет.

Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты сбора. Это несовершеннолетние дети, Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и жертвы Чернобыля. Закон также не распространится на граждан, которые проживают на территории субъекта РФ или работают в регионе.

Напомним, в июне этого года депутаты Законодательного собрания Ростовской области взвесили все «за» и «против» введения курортного сбора. По итогам дискуссии народные избранники посчитали, что на Дону такое новшество преждевременно.

«Наш регион имеет прекрасный потенциал для развития выездного туризма, но курортный сбор — это всё-таки пока не наша тема», — считает председатель комитета донского Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Читайте ранее в этом сюжете: «Курортный сбор – это всё-таки пока не наша тема»