Ростовская область: почём нынче картофель?

Ростов-на-Дону, , 17:55 — REGNUM

В Ростовской области за прошедшую неделю стоимость картофеля снизилась. По информации Ростовстата, на 7,5%. Но это не спасло «второй хлеб» от ощутимого роста цены по сравнению с июлем 2016 года, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день 1 кг картофеля в регионе стоит в среднем 33 руб. 09 копеек. Для сравнения: средняя цена на клубни летом 2016 года была зафиксирована на уровне 29 руб. 67 копеек за 1 кг. В конце июня заместитель директора регионального департамента Артем Евтушенко и вовсе отметил удорожание картофеля с января по май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 120%.

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Специалисты объясняют высокую стоимость картофеля и пользующихся спросом овощей сезонным ростом цен. Но причина кроется не только в этом. По мнению селян, проблема кроется в отсутствии овощехранилищ.

«Потенциал производства овощей и картофеля можем увеличить за год или два, не затрачивая при этом дополнительные ресурсы. У нас для этого есть все возможности — площади и техника. Отсутствуют только возможности хранения этого дополнительного объёма для того, чтобы в зимний период производить реализацию», — отмечал два года назад министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

В 2015 году, выступая с инвестиционным посланием, донской губернатор Василий Голубев заявил, что импортозамещающие проекты строительства новых тепличных комплексов будут одним из ключевых приоритетов Ростовской области в привлечении инвестиций в 2016 году.

«Ростовская область — в числе регионов, где строить теплицы выгодно и целесообразно. Это наш, что называется, профиль», — сказал глава региона.

На 2016−2018 годы на Дону был заявлен к реализации целый ряд инвестиционных проектов по созданию новых тепличных комплексов. В частности, в «100 губернаторских инвестиционных проектов» были включены проекты тепличных комплексов с совокупным объемом инвестиций свыше 13 млрд рублей.

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Недостаток овощей и фруктов на Дону восполнят с помощью будущих теплиц

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на слабые места в аграрной сфере указал министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Александр Ткачев. В числе вопросов, требующих решение, — обеспечение населения овощами и фруктами.

«Мы до сих пор продолжаем покупать существенные объёмы молочной продукции, говядины, овощей, фруктов. Доля российской молочной продукции потребления составляет около 80%, столько же — говядины. А вот тепличными овощами и фруктами мы обеспечены только лишь на 30%. Эти сектора ещё дефицитные. И в ближайшие 5−7 лет сюда нужно вкладывать инвестиции. Это то, на чем нужно сосредоточить внимание», — сказал глава Минсельхоза РФ.

Что касается овощей и фруктов, то прирост по объёму теплиц за год составил 20%.

«Никогда в жизни подобного не было! Это огромный объём. Двигаясь такими темпами, мы закроем потребность в овощах и фруктах. И эту нишу мы не должны никому отдавать. Это предмет гордости любой страны», — отметил министр.

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