PDVSA продаст 0,5 млн баррелей нефти в счет долга перед «Совкомфлотом»

Каракас, , 18:09 — REGNUM Суд французской части острова Сен-Мартен в Карибском море вынес решение по поводу танкера NS Columbus российской компании «Совкомфлот», перевозившего нефть венесуэльской компании Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA). Теперь PDVSA должна будет помочь реализовать нефть, находившуюся в танкере. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о 0,5 млн баррелях венесуэльской нефти, которые должны быть реализованы в счет уплаты долга. Его сумма равна $30 млн. Такой вердикт суд вынес еще 7 июля.

Отмечается, что арест танкера с нефтью был произведен в порту соседнего с Сен-Мартеном островом Синт-Эстатиус, где черное золото находится и в настоящее время. Суд призвал PDVSA к сотрудничеству с «Совкомфлотом» по поводу продажи соответствующей партии. Такие условия являются «наилучшими возможными», причем цена оказалась максимальной, говорится в документе.

«Совкомфлот», в свою очередь, когда танкер был арестован, просил продать нефть третьей стороне. Такое решение было связано с тем, что было непонятно, действует ли страховка груза в терминале острова Синт-Эстатиус.

Решение суда также гласит, что венесуэльская компания имеет право не оплачивать процессуальные расходы. В случае если PDVSA не исполнит решение суда, то должна будет заплатить штраф в $500 тыс. в день. При этом максимальная сумма накопленного штрафа может достигать максимум $5 млн.

Изначально «Совкомфлот» подавал иск в Адмиралтейский суд Великобритании. Поэтому теперь окончательный вердикт должна вынести эта инстанция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в октябре 2016 года PDVSA направила партию черного золота в страны Карибских островов. Согласно планам, прибыль от этой проданной нефти должна составить $20 млн. Однако судно до покупателей так и не дошло. Черное золото было выгружено на острове Синт-Эстатиус.

Иск российской компании к венесуэльской был не первым, до этого многие судоходные предприятия предпринимали аналогичные шаги в отношении PDVSA из-за задержек по выплате долгов. До этого Petroleos de Venezuela задолжала несколько миллионов долларов терминалу Синт-Эстатиус, владеет которым американская компания U.S. NuStar Energy.

Читайте также: «Роснефть» запустила совместный с Венесуэлой проект нефтедобычи

Судно NS Columbus принадлежит российскому конгломерату, но пользуется им венесуэльская нефтяная компания. Сотрудничество между компаниями продвигалось весьма успешно, пока PDVSA не накопила долг в несколько десятков миллионов долларов.

В итоге 18 апреля танкер был арестован по запросу владельца танкера «Совкомфлота». Остров Сен-Мартена осуществил соответствующую просьбу.

Сегодня положение Венесуэлы в целом и нефтяной отрасли этой страны, в частности, оставляет желать лучшего. Последние месяцы здесь продолжаются протесты. В Венесуэлы — экономический и политический кризис, огромная доля ответственности за который лежит на плечах самих властей. Однако немаловажную роль сыграло и падение цен на нефть на мировом рынке, поскольку бюджет Венесуэлы более чем на 70% зависит от экспорта черного золота.

Читайте ранее в этом сюжете: «Роснефть» и «Лукойл» помогут Венесуэле пережить кризис в нефтепереработке