Севастопольцы смогут оформить частные дома и дачи по упрощенной схеме

Севастополь, , 17:53 — REGNUM Жители Севастополя смогут регистрировать право собственности на жилые объекты недвижимого имущества, расположенные на садовом или дачном земельном участке, по упрощенной процедуре. Соответствующие изменения в закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя» внесли депутаты Заксобрания на заседании 18 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил депутат Вячеслав Горелов, после принятия закона владельцы домов, построенных до воссоединения Севастополя с Россией, смогут оформить права собственности на свою недвижимость.

Часть жителей не успели воспользоваться возможностью оформить права до июля 2016 года. Сейчас для этого необходимо иметь технический план объекта жилищного строительства и правоустанавливающий документ на земельный участок.

«Множество людей оказались в ситуации, когда у них нет необходимого документа для получения технического плана. Данным законопроектом эта проблема регулируется», — сообщил Горелов.

Согласно предложенным изменениям, технический план здания можно будет подготовить без разрешения на строительство объекта недвижимости для последующего оформления права собственности.

Ранее, как пояснил спикер, украинское законодательство позволяло возведение индивидуальных жилых домов без получения разрешения на строительство. Дома узаконивались после введения в строй. По российскому законодательству у таких людей возникли трудности с оформлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный парламент продлил срок бесплатной приватизации садовых участков до 1 января 2019 года. Аналогичный срок установлен для оформления земельных участков под домами.

Председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева назвала утверждение депутатами изменений законов в имущественно-земельной сфере «очень ожидаемыми жителями Севастополя».

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