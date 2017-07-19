Германия подарит Киргизии 10,5 млн евро на Национальный перинатальный центр

Бишкек, , 17:56 — REGNUM Правительство Германии предоставит Киргизии безвозмездную помощь в размере 10,5 млн евро (716,9 млн рублей) в рамках проекта «Охрана материнства и детства». Об этом сегодня, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Киргизии.

По информации ведомства, соответствующий договор подписали представители киргизстанского Минздрава, посольства ФРГ и Немецкого банка развития.

Отмечается, что эти деньги будут потрачены на постройку в Бишкеке Национального перинатального центра, а также закупку и обслуживание оборудования для этого медучреждения. Также в дальнейшем планируется построить аналогичные центры не только в столице, но и в регионах Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Детского фонда ООН, в Киргизии смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась с 65 смертей на 1000 живорожденных в 1990 году до 21 в 2015 году. За 2016 год показатель младенческой смертности в Киргизии удалось уменьшить на 13%. При этом до 70% материнских и младенческих смертей происходят из-за анемии — низкого уровня гемоглобина в крови, — вызванной преимущественно плохим питанием и хроническими заболеваниями.