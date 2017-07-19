В Казахстане будет создан сервисный центр российского МиГ

Астана, , 17:44 — REGNUM В Казахстане будет создан полноценный сервисный центр по обслуживанию авиационной техники производства корпорации «МиГ». Об этом сегодня, 19 июля, сообщила пресс-служба российской самолетостроительной корпорации.

Генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко и исполняющий обязанности председателя правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Вадим Шакшакбаев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области продвижения многофункционального самолета МиГ-35. Сервисный центр, создаваемый по соглашению сторон, также предусматривает локализацию отдельных узлов и агрегатов на территории Республики Казахстан. Кроме того, там будет проводится подготовка инженерное-технического состава.

«Подписание данного соглашения является важным шагом в развитии кооперации. Мы уверены, что данное сотрудничество будет способствовать максимально эффективному продвижению наших самолетов», — прокомментировал событие Илья Тарасенко.

Также сегодня стало известно, что Казахстан провел переговоры с российским вертолетным заводом «Роствертол» и договорился о поставке до 2019 года четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

Напомним, на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана в начале 2017 года впервые поступили четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М, которые прибыли к постоянному месту базирования 26 января 2017 года.

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ» входит в ПАО «ОАК) объединяет профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых летательных аппаратов: от разработки концепции, эскизного и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их испытании до маркетинга, серийного производства и технической поддержки в процессе эксплуатации, а также обучения летного и инженерно-технического состава.

Корпорация «МиГ» производит современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ — 29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.

Авиационный завод «Роствертол» был основан в 1939 году в Ростове-на-Дону и до 1992 носил название «Завод № 168». В дальнейшем он был перепрофилирован и стал первым в России производителем серийных вертолетов. «Роствертол» выпускает вертолеты разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля, в том числе самые тяжелые в мире серийные вертолеты: военный Ми-26 и гражданский Ми-26Т. В течение многих лет «Роствертол» выпускал Ми-24, который состоит на вооружении десятков стран мира. На основе Ми-24 был создан новый многоцелевой ударный вертолет Ми-35М, который собирают здесь с 2005 года.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» создана в 2003 году и реализует госполитику в области производства продукции оборонного, двойного и гражданского назначения. С декабря 2016 года компания находится под управлением Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Группа компаний АО «НК «Казахстан инжиниринг» специализируется на производстве, обслуживании, исследованиях и разработке продукции для оборонной, нефтегазовой, транспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслей.

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