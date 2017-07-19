С украинскими кредитами распрощаются 200 тысяч крымчан

Симферополь, , 17:36 — REGNUM Федеральный закон об урегулировании кредитных долгов крымчан перед украинскими банками, принятый Госдумой РФ 19 июля, позволит властям полуострова полностью списать задолженности 200 тысяч человек. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов написал сегодня на своей странице в Facebook.

«После вступления закона в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 миллионов рублей. Проект такого закона уже подготовлен. Коллекторы не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам. Одновременно начнётся прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество должников», — написал Аксёнов.

Глава республики также отметил, что данный закон напрямую затрагивает интересы около 200 тысяч крымчан.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, списывающий гражданам, проживающим в Крыму и Севастополе, долги по кредитам украинских банков, взятых до 16 марта 2014 года.

Власти Крыма и Севастополя будут контролировать Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который был учреждён Агентством по страхованию вкладов. В частности, заёмщик сможет обратиться в фонд и заявить, что все разногласия с банком будет решать только с участием фонда. Если наблюдательный совет фонда найдёт основания для реструктуризации задолженности, то он сможет это сделать в соответствии с порядком, который устанавливает местные региональные власти.

По информации пресс-службы Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), за два года в Крыму отменили более 700 решений об аресте имущества заёмщиков банков Украины.

Сейчас на полуострове по 11 тысячам кредитных договоров под арестом, то есть выведено из экономики региона, находится имущества на 7 млрд рублей.