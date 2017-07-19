Госдума расширяет возможности для экспорта российского оружия

Москва, , 17:34 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование системы экспорта гражданского стрелкового оружия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Предлагается закрепить, что к боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится также продукция военного назначения в соответствии с законодательством РФ о военно-техническом сотрудничестве. Оговаривается, что оно может также «изготавливается также для поставок в иностранные государства», а ввоз и вывоз «может осуществляться не только юрлицами — поставщиками, но и «специализированными организациями-посредниками». Тем самым, расширяются возможности производителей гражданского и служебного оружия и патронов к нему по продвижению своей продукции на экспорт с помощью наработанных и выстроенных торговых связей АО «Рособоронэкспорт».

"В настоящее время в увеличении объемов экспорта этой продукции и расширении рынков сбыта заинтересованы многие предприятия: Ижевский «Концерн «Калашников», Климовский «ЦНИИТОЧМАШ», Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» и другие», — отметил один из авторов инициативы, депутат Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Необходимость совершенствования системы экспорта гражданского и служебного оружия и патронов к нему приобретает особую актуальность и в контексте секторальных санкций, введенных ЕС, США и рядом других государств. Гутенев пояснил, что внешнеторговая деятельность российских производителей стрелкового оружия, в частности, «Концерна «Калашников», оказалась значительно осложнена.

Законопроектом расширяются возможности производителей гражданского и служебного оружия по продвижению своей продукции на экспорт с помощью наработанных и выстроенных Рособоронэкспортом торговых связей.

«При этом в адрес Рособоронэкспорта регулярно поступают обращения иностранных заказчиков о закупке не только продукции военного назначения, но и широкой номенклатуры гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему. И, как правило, заказчики настаивают на комплексной поставке всего запрашиваемого имущества, то есть продукции как военного, так и невоенного назначения», — сказал Гутенев.

Принятие закона позволит обеспечить соответствующее выполнение государственным посредником обращений инозаказчиков по всей запрашиваемой ими номенклатуре товаров, а также повысит долю гражданской продукции на оборонных предприятиях, подчеркнул парламентарий.