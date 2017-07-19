В Луганске нуждающимся будут раздавать уголь бесплатно

Луганск, , 17:12 — REGNUM В Луганской Народной Республике в отопительном сезоне 2017−2018 годов безвозмездно предоставят 15 тысяч тонн угля на бытовые нужды отдельным категориям граждан. Об этом сегодня, 19 июля, заявил руководитель министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.

Совмин ЛНР 27 июня 2017 года принял постановление, которым утвердил временный порядок безвозмездного предоставления угля на бытовые нужды в отопительном сезоне 2017−2018 годов отдельным категориям граждан, проживающим на территории республики.

«На основании этого постановления была начата регистрация получателей угля, а регистрация будет проводиться до 30 сентября. Параллельно этому будем выдавать запланированный объем, который у нас уже есть — общий объем 15 тысяч тонн. Выдавать начнем с июля и дальше в плановом порядке», — сказал Мальгин.

Читайте также: Угольная отрасль ЛНР увеличила объем добычи угля

Согласно постановлению Совета министров, право на безвозмездное получение угля на бытовые нужды в отопительном сезоне 2017−2018 годов при наличии официального подтверждения о фактическом проживании по месту регистрации на территории Луганской Народной Республики имеют пенсионеры действующих государственных горных предприятий, расположенных или располагавшихся на территории ЛНР и прошедших регистрацию на территории республики; инвалиды труда действующих государственных горных предприятий, расположенных или располагавшихся на территории республики и зарегистрированных на территории ЛНР; члены семей погибших работников действующих государственных горных предприятий, расположенных или располагавшихся на территории ЛНР и зарегистрированных на территории республики.

При этом погрузку и вывоз твердого бытового топлива получатели угля производят за счет собственных средств.

Кроме того, министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР планирует возобновить работу шахтоуправления «Луганское» в поселке Юбилейный.

«На встречах с жителями мне последнее время очень часто задают вопрос о судьбе шахтоуправления «Луганское», вообще будет ли предприятие работать?», — поинтересовался глава администрации Луганска Манолис Пилавов у Мальгина на совместном совещании.

И. о. министра ответил, что шахтоуправление «Луганское» входит в состав государственного унитарного предприятия республики «Центруголь».

"Мы эти шахты видим в работе, то есть все, что мы будем зарабатывать, будем выделять оттуда деньги, будем восстанавливать, потому что нам эти шахты нужны. Мы их не планируем никуда передавать, мы их видим в работе», — подчеркнул Мальгин.

Читайте также: В ДНР заявляют о готовности обеспечить потребности Украины в угле

Шахтоуправление «Луганское» — угледобывающее предприятие, расположенное в поселке Юбилейный Луганска. Шахтоуправление состоит из шахт «Луганская» и «Мащинская», которые соединены горными выработками.

Строительство шахты «Ворошиловградская № 1» с проектной мощностью 1,5 млн тонн угля в год было начато в 1955 году. В начале 1960-х годов оно было остановлено, шахтные стволы поставлены на мокрую консервацию. В 1966 году проведена расконсервация шахты и продолжено ее строительство. Пуск шахты состоялся 11 января 1975 года. С вводом в эксплуатацию шахты «Мащинская» («Мащинский блок») в июне 1990 года шахта преобразована в шахтоуправление «Луганское». Во время активных боевых действий в Луганске в 2014 году шахта «Луганская» была разрушена и затоплена. Позже шахтоуправление вошло в состав ГУП ЛНР «Центруголь».