Киев, , 00:01 — REGNUM Не то, чтобы поезда международного сообщения были не нужны, но авиация — проще, да и железные дороги больше прибыли дают не от пассажиров, а от грузоперевозок. Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань. Не удивительно, что есть поводы ожидать роста тарифов: если билеты станут дороже (такими, чтобы самолет оказался дешевле), то пассажиры вынужденно откажутся от железнодорожного транспорта и освободят место для прибыльных грузоперевозок. Эту и другие новости украинской инфраструктуры обсуждает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Пассажирские грузоперевозки сейчас дотируются из грузового тарифа и не позволяют «Укрзализници» больше зарабатывать на транспортировке грузов. Авиаперелеты, на которые предполагается перевести потенциальных пассажиров поездов, стоят все равно недешево, но министерство разрабатывает опции снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Для других случаев останутся автобусные рейсы. Для «Укрзализници» подобная оптимизация сулит одни плюсы: меньше расходов на вагонный парк (так как меньше поездов), больше прибыли (поездами будут пользоваться только те, кто может — или вынужден — себе это позволить), и, конечно, чем меньше пассажирских перевозок, тем больше более прибыльных грузовых.

Не дает подобному свершиться министр инфраструктуры Владимир Омелян. К экономии простых граждан, он состоит в конфликте с главой «Укрзализници» Войцехом Балчуном, а потому еще с конца 2016 г. всячески мешает его компании наращивать прибыльность. Чем она ниже, тем выше шансы Балчуна лишиться своей должности. Поэтому Омелян указывает на необходимость выполнения таких условий, которые неминуемо затягивают повышение тарифов.

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