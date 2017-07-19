Резидент ЛНР получил первый иностранный кредит

Луганск, , 17:06 — REGNUM Госбанк ЛНР зарегистрировал первый договор о получении резидентом республики иностранного заемного капитала. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Центрального республиканского банка (ЦРБ)ЛНР.

«17 июля 2017 года Государственным банком Луганской Народной Республики осуществлена регистрация первого договора на получение займа резидентом от нерезидента. Предприятие-заемщик работает в сфере оптовой торговли твердым и жидким топливом и получит заемные средства для пополнения оборотного капитала», — отмечается в материале.

По данным Госбанка, привлечение в экономику ЛНР иностранного кредита является одним из главных условий её выхода на стабильный рост. С этой целью в начале 2017 года Совмин принял постановление «Об утверждении Временного порядка получения резидентами кредитов, займов в российских рублях от нерезидентов».

«Первый опыт работы по данному нормативно-правовому акту показал, что изложенные в нем положения применимы на практике, понятны клиентам, являются основой для плодотворного взаимовыгодного сотрудничества», — пояснили в центробанке.

В свою очередь, 19 июля исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин отметил, что министерство планирует возобновить работу шахтоуправления «Луганское» в поселке Юбилейный (ЛНР).

«Мне последнее время очень часто задают вопрос о судьбе шахтоуправления «Луганское», вообще будет ли предприятие работать? Мы эти шахты видим в работе, то есть все, что мы будем зарабатывать, будем выделять оттуда деньги, будем восстанавливать, потому что нам эти шахты нужны. Мы их не планируем никуда передавать, мы их видим в работе», — сказал Мальгин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня председатель Центрального республиканского банка (ЦРБ) ДНР Ирина Никитина заявила, что ДНР и представители иностранных государств ведут переговоры об открытии в республике отделений иностранных банков.

В настоящее время самостоятельность ДНР официально признали Южная Осетия, Луганская Народная Республика, Фландрия, Каталония и Техас. Напомним, в декабре 2016 года первый заместитель председателя ЦРБ ДНР Юрий Дмитренко заявил, что в республике был выдан первый кредит. При этом ЦРБ ДНР установил ограничения на процентную ставку — до 30% годовых. Средства под гарантии ДНР предоставил нерезидент из Российской Федерации. При этом Дмитренко отказался назвать сумму первого кредита и название компании, которая взяла кредит. Известно, что предприятие работает в пищевой отрасли ДНР.