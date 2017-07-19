Киев утвердил финплан «Нафтогаза» на 2017 год без повышения цен на газ

Киев, , 17:02 — REGNUM Сегодня, 19 июля, Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении ожидаемых показателей работы наблюдательного совета Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Отмечается, что утвержденный финансовый план компании «Нафтогаз Украины» на 2017 год «предусматривает сохранение финансовой стабильности энергохолдинга и не предусматриваетповышения цены на газ для потребителей».

При этом правительство ожидает, что наблюдательный совет «Нафтогаза» будет реализовывать стратегию компании; обеспечивать эффективное корпоративное управление и отчетность «Нафтогаза» и его дочерних компаний. Проводить эффективную работу комитетов наблюдательного совета, отбор кандидатов на замещение вакантных руководящих должностей группы компаний; разрабатывать и внедрять систему внутреннего контроля группы компаний; реализовывать ожидаемые результаты деятельности компании и надлежащее выполнение решений, принятых на общем собрании.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива, в рамках финплана определенызадачи, реализация которых позволит эффективно управлять процессами в компании. Вместе с тем, по предложению правительства НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнергоугля скорректирует доходную часть плана «в соответствии с действующими ценами».

«Чтобы работать эффективно, наблюдательный совет должен понимать, какие цели перед ним ставит акционер и каковы его главные ожидания. Этот документ четко определяет такие задачи, поэтому будет способствовать лучшему взаимопониманию между сторонами», — сказал Кубив.

Ранее проект финплана «Нафтогаза» на 2017 год предполагал с октября 2017 года повышение цены на газ для населения на 18,84% (на 35 долл за 1 тыс куб м) до 5 тыс 873 грн (225 долл) за 1 тыс куб м газа без НДС.

Напомним, в июле 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания наращивает добычу газа и планирует к 2020 году отказаться от его импорта. По его словам, НАК «Нафтогаз» за последнее полугодие на 3% увеличил добычу газа.

«По результатам года мы планируем выйти примерно на 3−4%, по оптимистическому сценарию, даже 5% роста добычи. Мы прогнозируем ускорение темпов роста и мы считаем, если все будет сделано, как мы предлагаем, то уже через три года Украина вообще не будет импортировать газ», — сказал Витренко. Он считает, что такой сценарий приведет к уменьшению цен на газ и роста ВВП страны ежегодно на 5−6%.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский «Нафтогаз» и российским «Газпром» судятся в Стокгольмском арбитраже. В частности украинская компания подала иски по двум контрактам: транзит российского газа в ЕС через территорию Украины и купля-продажа российского газа. 1 июня стало известно, что Стокгольмский суд своим предварительным решением удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Согласно решению суда, цена на российский газ для Украины должна быть пересмотрена с 4 квартала 2014 года. Кроме того, теперь цена на газ должна привязываться не к мировым ценам на нефть, а к ценам на газовом рынке. Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость в рамках принципа «бери или плати». Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.