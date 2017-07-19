«Повышение акциза на топливо — катастрофа для Латвии»

Рига, , 17:01 — REGNUM Повышением акцизного налога на топливо правительство Латвии объявило «шах и мат» латвийской транспортной и транзитной отрасли, заявила президент «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» Инга Антане, сообщает LETA.

«С учетом того, что цена дизельного топлива составляет существенную долю издержек для железнодорожных перевозок — до 30% цены, повышать издержки, которые делают дороже латвийский транспортный и транзитный коридор, — это полное безумие. В обстоятельствах, когда объемы грузов из России и так очень стремительно снижаются, любое подорожание транзитного коридора может катастрофически повлиять на наши порты и на конкурентоспособность латвийской железной дороги на глобальном рынке», — полагает Антане.

Ассоциация призывает правительство пересмотреть решение о повышении акцизного налога на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии проводится налоговая реформа, в рамках которой Кабинет министров рассматривает изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании и налоге с микропредприятий.

В марте 2017 года премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что в результате реформы налоговой политики доходы гоcбюджета могут сократиться на сумму свыше 100 млн евро. Поэтому для компенсации потери налоговых поступлений планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь, а также азартные игры.

Таким образом, акцизный налог на не содержащий свинец бензин в 2018 году планируется повысить на 7,8% — с 436 до 470 евро за 1000 литров. Акциз на содержащий свинец бензин будет повышен на 24% — с 455,3 до 564 евро за 1000 литров. Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% — с 341 до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз — на 12%, с 206 до 231 евро за 1000 литров.

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